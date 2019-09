WEBIKE, PARTENAIRE FIM EWC

Webike, le plus grand site marchand japonais spécialisé dans les pièces détachées et équipements moto, s’engage en Endurance et devient partenaire officiel du Championnat du Monde FIM EWC.

Ce nouveau partenariat soutient la dynamique du Championnat du Monde FIM EWC en constante évolution et renforce sa présence sur le territoire asiatique.

L’accord entre Webike & Eurosport Events, promoteur du FIM EWC pour la décennie à venir, s’étend sur les deux prochaines saisons 2019-2020 et 2020-2021.

Japan to the World

Porté par sa devise « Japan to the World », Webike est présent sur toute l’Asie (Japon, Thaïlande, Chine, Taiwan, Hong-Kong, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Philippines), en Inde et en Europe.

Son catalogue offre un large choix de pièces pour les marques japonaises (Honda, Yamaha, Suzuki et Kawasaki) comme pour les grandes marques européennes, Ducati, BMW, Triumph et KTM.

Webike développe également des contenus media spécialisés via un portail de news accessible dans plusieurs langues et consacré à la compétition, à l’industrie moto et à tout l’équipement du pilote.

Sa large diffusion en Asie apportera une visibilité importante au Championnat du Monde FIM EWC qui lance cette saison la première édition des 8 Hours of Sepang en Malaisie en décembre 2019.

Webike Trophy avec 10 000 € pour le meilleur pit stop

Les pit stops sont des moments clés dans le monde de la course d’Endurance. Webike y retrouve son environnement. Les pièces de l’échappement aux suspensions, l’huile, les pneumatiques et l’outillage sont des éléments fondamentaux de la discipline en particulier lors des pit stops. Chaque saison, Webike et Eurosport Events décerneront le Trophée Webike qui récompensera le meilleur Pit stop assorti une prime de 10 000 €.

Prêt au départ

Le partenariat Webike avec le FIM EWC débutera dès le Bol d’Or, la légendaire course de 24 heures qui ouvrira la saison 2019-2020 les 21 et 22 septembre au Castellet.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events

“Nous sommes heureux d’accueillir Webike, partenaire officiel du FIM EWC. Webike, leader japonais dans son domaine, est une entreprise en pleine croissance qui dispose d’atouts numériques au Japon et en Asie du Sud-Est, des marchés clés pour le développement du championnat. Nous travaillerons ensemble afin de développer nos empreintes respectives et nous offrirons à Webike une visibilité internationale grâce à la diffusion mondiale du FIM EWC. »

Koki Shinano, PDG de Webike dirigé par Rivercrane

« Nous tenons à vous remercier, et en particulier M. Ribeiro, pour le soutien qui nous permet de devenir le nouveau partenaire officiel EWC pour les deux prochaines saisons. C’est un grand honneur de parrainer l’EWC, un championnat du monde chargé d’histoire, mais également une contribution importante à notre défi lancé vers les marchés européens. En Asie, centre de la croissance économique mondiale, Webike mettra tout en œuvre pour promouvoir l’EWC et l’aider à atteindre ses objectifs. »

L’article WEBIKE, PARTENAIRE FIM EWC est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com