Les équipes de Championnat du Monde d’Endurance de la FIM ont terminé leur préparation pour les 24H SPA EWC Motos, ce matin, lors du warm-up de cette seconde manche du calendrier.

Après avoir pris la cinquième place des qualifications pour la première course EWC à se dérouler sur le légendaire Circuit de Spa-Francorchamps depuis 2001, Webike SRC Kawasaki France a conclu cette séance de 45 minutes en deuxième position avec un chrono de 2’21”597, derrière F.C.C. TSR Honda France qui a réalisé le tour le plus rapide en 2’21”135.



Le BMW Motorrad World Endurance Team s’est classé troisième, devant ERC Endurance-Ducati, Yoshimura SERT Motul et le YART – Yamaha Official Team EWC. Le Tati Team Beringer Racing a pris la septième place, suivi du Team Moto Ain, du Wójcik Racing Team EWC 77 et de Viltaïs Racing Igol.



Le départ des 24H SPA EWC Motos doit être donné à 13h00 CET aujourd’hui (samedi).

