La course très mouvementée des 12 Hours of Estoril a bouleversé le classement provisoire du Championnat du Monde FIM EWC 2021. Dans la course au titre mondial, Webike SRC Kawasaki France Trickstar passe en tête devant le F.C.C. TSR Honda France, vainqueur de la course au Portugal, et le BMW Motorrad World Endurance Team.

La course des 12 Hours of Estoril a surpassé tous les pronostics en termes de spectacle et de suspense sportif. Les qualifications désignaient le YART – Yamaha Official EWC Team, le BMW Motorrad World Endurance Team et Yoshimura SERT Motul comme favoris à la victoire au Portugal. Ces trois équipes officielles ont bien pris les commandes de la course à un moment mais ont toutes chuté et perdu leurs chances de l’emporter à Estoril.

Suite à cette série de chutes des leaders, Webike SRC Kawasaki France Trickstar a pris la tête de la course mais sur une panne d’essence à un peu moins de deux heures de l’arrivée, Kawasaki a cèdé les commandes de la course à F.C.C. TSR Honda France.

FIM EWC Morgan Berchet reçoit l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy à Estoril IL Y A 10 HEURES

La fin de course a été particulièrement disputée pour décrocher une place sur le podium derrière la Honda officielle. Webike SRC Kawasaki France Trickstar et BMW Motorrad World Endurance Team terminent dans la même seconde et dans cet ordre sur le podium.

VRD Igol Experiences, solidement installé dans le Top5 durant toute la course, a longtemps résisté en 2e position mais a cédé à trois tours de l’arrivée sous la pression et l’expérience de Webike SRC Kawasaki France Trickstar et du BMW Motorrad World Endurance Team. Tout cela a bouleversé le classement du Championnat du Monde FIM EWC 2021.

Quatre équipes en 11 pointsDeuxième aux 24 Heures Motos et aux 12 Hours of Estoril, Webike SRC Kawasaki France Trickstar prend la tête du classement provisoire mondial avec une courte avance. Après une course difficile au Mans, la victoire à Estoril permet au F.C.C. TSR Honda France de faire un bond en deuxième place du classement provisoire mondial à 5 points de l’équipe Kawasaki. Troisième sur les deux premières épreuves de la saison, BMW Motorrad World Endurance Team pointe troisième au classement mondial à 7 points du leader. En tête après sa victoire au Mans, Yoshimura SERT Motul est désormais quatrième à 11 points de Kawasaki.

Premier team privé et première Yamaha classée, le VRD Igol Experiences résiste en cinquième position à 26 points du leader. Il devance ERC Endurance-Ducati, qui termine 7e à Estoril après une chute, et le YART – Yamaha Official EWC Team qui fait à nouveau une mauvaise opération après son abandon au Mans.

Duel en SuperstockEn Coupe du Monde FIM d’Endurance, l’écart se resserre en National Motos, vainqueur au Mans, et le BMRT 3D Maxxess Nevers, vainqueur à Estoril. Deux points seulement séparent désormais ces deux équipes loin devant le Team 33 Louit April Moto, No Limits Motor Team, Pitlane Endurance 86, Energie Endurance 91, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore (qui fait une remontée de la 20e à la 7e position au classement grâce à leur 3e place Superstock à Estoril) et Slider Endurance. Falcon Racing et Players complètent le Top10 mais pointent déjà à 70 points du leader de la catégorie.

Prochain rendez-vous les 18 et 19 septembre au Bol d’Or avec 55 points maximum à prendre pour le vainqueur.

externalTous les classements FIM EWC 2021https://www.fimewc.com/results/None

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Victoire de National Motos en EWC Dunlop Independent Trophy aux 12 Hours of Estoril HIER À 14:28