Webike SRC Kawasaki France Trickstar en confiance

Pour la première fois en piste en pneus Michelin lors de deux jours de roulage privé au Mans, l’équipe officielle Kawasaki semble avoir trouvé la bonne voie pour remonter sur le podium des 24 Heures Motos le 30 août prochain.

Vainqueur des 24 Heures Motos 2019 et Champion du Monde FIM EWC 2018-2019, Webike SRC Kawasaki France Trickstar retrouve le sourire. Contraint de changer de manufacturier en cours de saison, l’équipe officielle française n’a pu découvrir les pneumatiques Michelin qu’en fin de semaine dernière sur le circuit Bugatti au Mans.

Même si ces deux journées d’essais se sont terminées par une chute sans gravité de Jérémy Guarnoni, à la recherche du meilleur chrono au-delà de la limite, l’équipe de Gilles Stafler affiche une confiance prometteuse avec cette nouvelle monte pneumatique. La Kawasaki #1 et ses trois pilotes, Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa, sont dans le bon rythme.

« Il nous reste du travail, avoue Gilles Stafler, team manager, mais nous avons trouvé une base plus que satisfaisante qu’il faudra affiner durant la semaine de la course. Ce qui me surprend plus avec ces pneus, c’est la constance. Avec les pneus avant soft, nous avons pu boucler plus que deux relais sans perdre en performance. Michelin propose un développement vraiment spécifique à l’Endurance. Ce sera juste peut-être un peu plus difficile en qualifications car nous n’aurons pas de pneus de qualif. »

