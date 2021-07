Après 8 h de course aux 12 Hours of Estoril, la Kawasaki officielle est aux commandes devant F.C.C. TSR Honda France et le VRD Igol Experiences. Une course complètement folle se joue depuis 9 h ce matin au Portugal.

Après le traditionnel holeshot de Gregg Black pour le Yoshimura SERT Motul, la lutte a immédiatement fait rage en tête entre la Suzuki officielle, le F.C.C. TSR Honda France, le BMW Motorrad World Endurance Team et le YART – Yamaha Official EWC Team.

Sur la piste surchauffée d’Estoril, les leaders sont allés successivement à la faute. Les chutes ont d’abord touché BMW Motorrad World Endurance Team puis le Yoshimura SERT Motul et le YART – Yamaha Official EWC Team.

Le BMW Motorrad World Endurance Team et Yoshimura SERT Motul ont attaqué une rapide remontée mais un accrochage entre Yoshimura SERT Motul et le Tati Team Beringer Racing à l’approche d’un attardé a renvoyé la Suzuki officielle en bas de tableau.

Bonne opération pour la Kawasaki officielleWebike SRC Kawasaki France Trickstar est depuis en tête de la course. Avec les 10 points accordés au leader après 8 heures de course et les 35 points à prendre pour la victoire, la Kawasaki officielle pourrait prendre la tête du Championnat du Monde FIM EWC 2021.

Webike SRC Kawasaki France Trickstar reste sous la pression du F.C.C. TSR Honda France à 1 tour. VRD Igol Experiences fait une course exemplaire en 3e position.

Le BMW Motorrad World Endurance Team est remonté en 4e position à 4 tours du leader et va tout faire pour prendre la meilleure place possible sur le podium dans 4 heures. Moto Ain complète le Top5 après 8 heures de course.

Autres teams EWC dans le Top10, Bolliger Team Switzerland qui fait une course solide et ERC Endurance-Ducati qui a été retardé par des soucis électroniques.

En Superstock, un duel se jouait en tête entre BMRT 3D Maxxess Nevers et National Motos. Une panne d’essence vient de faire perdre 3 tours à National Motos. BMRT 3D Maxxess Nevers, 6e, mène cette catégorie. National Motos, 2e Superstock, est désormais talonné par le Team 33 Louit April Moto. En bagarre en tête de la catégorie en début de course, le Wójcik Racing Team 2 a perdu le contact sur une chute.

L’arrivée sera jugée à 21 h heure locale à Estoril

