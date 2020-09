Gilles Stafler nous livre son analyse.

« D’abord, je suis très content du résultat de l’équipe aux 24 Heures Motos car il ne pas faut oublier que nous venons de changer de pneumatiques et que nous ne sommes pas encore au top. A Estoril, nous allons arriver sur un circuit que nous ne connaissons pas donc nous allons continuer à travailler avec Michelin mais il y a encore beaucoup de boulot. On revient de loin au championnat. L’objectif sera bien sûr de pousser et d’être devant. Si on peut bénéficier d’erreur de la concurrence, on saisira notre chance. Si jamais il pleut, les pneus Michelin peuvent nous donner un avantage. Mais nous ne sommes pas en position d’établir une stratégie pour le titre. Il y a beaucoup d’écart et de concurrence. L’objectif est de continuer à travailler sur cette course et cet hiver pour arriver au top la saison prochaine. »