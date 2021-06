Le team officiel Kawasaki décroche la 2e place aux 24 Heures Motos à l’expérience et à l’esprit de compétition. L’équipe de Gilles Stafler a connu quelques soucis mécaniques mais doit surtout compenser ses différences d’électronique face à la concurrence.

Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa n’ont rien lâché. Partis en 7e position sur la grille, ils n’ont quasiment jamais quitté le Top5 sauf en début de course suite à un problème de freins. Mais rester dans le peloton de tête de ces 24 Heures Motos a été une épreuve redoutable.

Gilles Satfler, team manager du Webike SRC Kawasaki France Trickstar, explique la différence majeure de son équipe face aux autres écuries officielles : l’électronique.

« Avec l’électronique standard du kit dont nous disposons, il est très difficile de lutter contre des concurrents comme le YART et surtout contre Suzuki. Quand on voit la course de Suzuki au Mans, c’est ce que nous faisions il y a quelques saisons où nous arrivions à imprimer la cadence de course. Aujourd’hui, nous ne sommes plus techniquement capables de le faire. Nous avons donc fait une course sage en surveillant ce qui se passait devant car il y a toujours des événements. Mais l’association SERT Yoshimura fait très fort et très mal. Avec notre électronique, nous faisons minimum deux tours de moins que les autres par relais et surtout, nous sollicitons beaucoup plus nos pneus Dunlop. Avec une électronique haut de gamme, on peut faire varier le moteur en courbe sur 2, 3 puis 4 cylindres en sortie de virage. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas exploiter toutes les qualités de nos pneus parce que nous n’avons pas l’électronique pour les soulager. Derrière le safety car, Suzuki peut boucler 37 tours. De notre côté, nous sommes contents quand nous pouvons faire 33 tours. Lorsque tu dois faire deux pitstops de plus que la concurrence, la stratégie de course est d’attendre et de résister. »

Deuxième au championnat, Webike SRC Kawasaki France Trickstar va devoir défendre sa place sur les 12 Hours of Estoril. « Sur 12 heures, ça risque d’être compliqué, explique Gilles Stafler. Nous sommes déjà certains de faire un pitstop de plus que les autres. Il y a moins de chances que nos concurrents aient des problèmes que sur 24 heures et de toute façon, ce n’est pas cette gestion de course qui m’intéresse. Mais il va falloir courber l’échine. »

Rendez-vous au Portugal le 17 juillet pour les 12 Hours of Estoril.

