L’équipe polonaise a profité du championnat national Superbike portugais pour prendre ses marques à Estoril. Broc Parkes et Sheridan Morais étaient sur le podium des deux courses disputées ce week-end sur le circuit proche de Lisbonne.

Pour préparer cette finale sur un nouveau circuit au calendrier (la dernière course d’Endurance mondiale a eu lieu en 2000 à Estoril), le Wójcik Racing Team a pris de l’avance. Profitant le 5e manche du championnat national de vitesse portugais qui se disputait ce week-end à Estoril, deux Yamaha R1 aux couleurs Wojcik ont brillé sur les courses Superbike avec Broc Parkes et Sheridan Morais.

Broc Parkes a remporté samedi la première course devant Ivo Lopes, le champion portugais Superbike 2018 et 2019, et Sheridan Morais.