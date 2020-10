Lors sa deuxième saison sur le Championnat du Monde FIM EWC 2018-2019, le Wójcik Racing Team engagé en Formula EWC s’était discrètement classé 27e. Cette saison, l’équipe polonaise de Grzegorz Wójcik a bousculé tous les pronostics et termine 4e au classement mondial. Cette progression fulgurante du Wójcik Racing Team a débuté au Bol d’Or. Sous la pluie en début de course, la Yamaha 77 a pris la tête pour terminer sur la 2e marche du podium sur le circuit du Castellet avec Gino Rea, Christoffer Bergman et Axel Maurin. Malchanceux aux 8 Hours of Sepang, le Wójcik Racing Team a terminé 9e aux 24 Heures Motos avec Gino Rea, Broc Parkes et Axel Maurin. Sur la finale au Portugal, l’équipe polonaise a retrouvé le chemin du podium en décrochant la 3e place aux 12 Hours of Estoril avec Gino Rea, Broc Parkes et Sheridan Morais.