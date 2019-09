Wójcik Racing Team fait le spectacle en début de course

Après deux heures de course, le Wójcik Racing Team était en vedette au Bol d’Or. Les deux machines du team tchèque menaient la course en EWC et en catégorie Superstock.

Après le holeshot réalisé par le spécialiste du départ canon, Gregg Black pour le Suzuki Endurance Racing Team, Gino Rea a créé la surprise en menant la première heure de course sous la pluie au guidon de la Yamaha du Wójcik Racing Team. Issu du Moto2 et du Mondial Supersport, le pilote britannique a régulièrement amélioré le meilleur tour en course pour creuser un écart de plus de 13 secondes devant les équipes officielles, YART Yamaha, F.C.C. TSR Honda France et Webike SRC Kawasaki France.

La première intervention des safety cars pour un nettoyage de la piste a interrompu le spectacle avant la première heure mais, à la reprise de la course, le Wójcik Racing Team a repris sa place de leader avec Christoffer Bergman devant le Suzuki Endurance Racing Team, le YART Yamaha, le Webike SRC Kawasaki France, le F.C.C. TSR Honda France et Tecmas BMW GMC.

En Superstock, le Wójcik Racing Team 2 a aussi mené les débats en 7e position devant Moto Ain et le Team Aviobike. Le Team 33 Coyote Louit Moto, parti en pole en Superstock, est relégué en fond de classement après une chute.

Bol d'Or 2019 - Classement après 2h de course

