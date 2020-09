Dans le sillage des équipes officielles, l’équipe privée polonaise ne cache pas ses ambitions. Wójcik Racing Team se présente aux 12 Hours of Estoril, finale de la saison, avec un équipage taillé pour jouer aux avant-postes, Gino Rea, Broc Parkes et Sheridan Morais.

« Nous nous préparons pour Estoril comme si c’était la première course de la saison, explique Adam Stiepen. En Endurance, tout est toujours possible et nous sommes toujours dans le jeu. »