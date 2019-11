Wójcik Racing Team prêt pour Sepang

Le Wójcik Racing Team et ses deux équipes 77 et 777 ont marqué les esprits au Bol d’Or en septembre dernier. Ils sont prêts à jouer à nouveau aux avant-postes en Malaisie le 14 décembre.

Les deux équipes Wójcik Racing Team portent haut les couleurs de la Pologne en Championnat du Monde FIM EWC. En catégorie Formula EWC, la Yamaha 77 de Gino Rea, Christoffer Bergman et Axel Maurin a illuminé un Bol d’or sous le déluge. Gino Rea a créé la surprise en prenant la tête en début de course devant tous les favoris et le Wójcik Racing Team 77 a tenu bon pour terminer sur la deuxième marche du podium de cette première épreuve de la saison. Pendant ce temps, l’équipe Wójcik Racing Team 777, 13e à l’arrivée, a pris la quatrième position en catégorie Superstock.

Le Wójcik Racing Team attaque donc les 8 Hours of Sepang avec des ambitions renforcées par ces résultats.

« Nous sommes prêts pour Sepang ! La manche en Malaisie est un nouveau rendez-vous pour toutes les équipes donc cela égalise les chances de gagner. Notre équipe 77 en EWC s’efforcera de maintenir sa position en haut du tableau. Nous sommes actuellement à la deuxième place du classement général et à la première place des équipes indépendantes. Gino Rea, Christoffer Bergman et Axel Maurin feront de leur mieux pour montrer qu’ils peuvent se comporter aussi bien sur piste sèche que sous la pluie. La météo malaisienne est variable et tout peut arriver. Nous espérons que les chances seront de notre côté pour conquérir un autre podium en 2019-2020 ! »

Gino ronge son frein

Gino Rea est particulièrement pressé de reprendre la piste en Malaisie. « Je suis vraiment impatient de participer à ce nouvel événement à Sepang ! Après notre podium au Bol d'Or, nous arrivons en deuxième position sur cette deuxième manche. Nous sommes donc très excités de reprendre la piste ! J’ai d'excellents souvenirs de Sepang. Je suis déjà monté sur le podium en Moto2 et en World Supersport, donc je suis ravi d’y retourner. La question sera la météo, il fait toujours très chaud et humide et il pleut beaucoup l'après-midi. Je suis sûr que ça va un peu brouiller les cartes ! Qui sait, peut-être que nous aurons un remake du Bol d'Or et que nous retrouverons sur le podium ! »

Pour appuyer son statut de représentant national, Wójcik Racing Team a confirmé un trio 100 % polonais au guidon de sa seconde Yamaha 777 Marek Szkopek, Adrian Pasek et Piotr Biesiekirski. Leur mission, monter sur le podium Superstock.

L’article Wójcik Racing Team prêt pour Sepang est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com