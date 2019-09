Wójcik Racing Team, vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy au Bol d’Or

Vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy, Wójcik Racing Team monte aussi sur le podium du Bol d’Or. Cette équipe polonaise a su profiter de cette épreuve pluvieuse et mouvementée. Elle reçoit la prime de 7 000 € réservée au vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy devant Omega Maco Racing Team et le Tati Team Beaujolais Racing.

Comme l’an dernier, le Wójcik Racing Team attaque la saison en Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC en remportant le EWC Dunlop Independent Trophy. Mais cette victoire 2019 assortie d’une prime de 7 000 € prend une saveur particulière avec une superbe deuxième place à l’arrivée de cette course de 24 heures. Pour cette équipe polonaise sur Yamaha, Gino Rea, Christoffer Bergman et Axel Maurin ont déjoué les pièges sur piste détrempée comme sur piste sèche pour terminer à un tour du vainqueur du Bol d’Or, le Suzuki Endurance Racing Team.

Omega Maco Racing Team, qui termine au pied du podium du Bol d’Or 2019, prend la deuxième place en EWC Dunlop Independent Trophy. Au guidon de la Yamaha de cette équipe slovaque, Pawel Szkopek, Bjorn Estment et Karel Hanika avaient pris le départ au-delà de la 20e place. Omega Maco Racing Team reçoit la prime de 6 000 € associée à cette deuxième place.

Le Tati Team Beaujolais Racing boucle aussi une très belle course au Bol d’Or avec une 7e place à l’arrivée du Bol d’Or. Cette équipe française sur Kawasaki, vainqueur de la Coupe du Monde FIM d’Endurance 2017-2018, poursuit sa progression en Formula EWC avec Alan Techer, Kevin Denis et Julien Enjolras. Une troisième place en EWC Dunlop Independent Trophy leur accorde une prime de 5 000 €.

Douze autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées sur ce Bol d’Or. Elles ont reçu des primes de 4 000 € à 600 € pour le 15e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 5e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur. Le montant des primes sur chacune des deux courses de 24 heures ont été augmenté cette saison des 10 000 €. Cela porte cette saison à 140 000 € le montant global des primes destinées à soutenir les équipes privées en Dunlop.

Bol d’Or 2019 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

Cl. N° TEAMS NAT BIKE MODEL CAT PRIZES 1 77 Wójcik Racing Team POL Yamaha YZF-R1 EWC 7 000 € 2 14 Omega Maco Racing Team SVK Yamaha YZF-R1 EWC 6 000 € 3 4 Tati Team Beaujolais Racing FRA Kawasaki ZX 10R EWC 5 000 € 4 24 BMRT 3D Maxxess Nevers FRA Kawasaki ZX 10R SST 4 000 € 5 55 National Motos FRA Honda CB R1000 RR SP EWC 3 500 € 6 50 Motors Events FRA Suzuki GSXR-1000 SST 3 000 € 7 777 Wójcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 2 500 € 8 61 Mototech EWC Team BEL Yamaha YZF-R1 EWC 2 000 € 9 3 AM Moto Racing Competition FRA Kawasaki ZX 10R SST 1 800 € 10 91 Energie Endurance 91 FRA Kawasaki ZX 10R SST 1 200 € 11 41 Rac 41 FRA Honda CB R1000 RR SST 1 000 € 12 156 Players FRA Kawasaki ZX 10R SST 900 € 13 34 JMA Motos Action Bike FRA Suzuki GSXR-1000 SST 800 € 14 26 Zuff Racing Honda Swiss Team SUI Honda CB R1000 RR SP EWC 700 € 15 19 Girls Racing Team FRA Yamaha YZF-R1 SST 600 € 16 196 FSB Matt Racing POR Yamaha YZF-R1 EWC 17 86 Pitlane Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 18 22 Team 202 FRA Yamaha YZF-R1 SST 19 43 PLR FRA Yamaha YZF-R1 SST 20 456 Pecable Racing Team SUI Kawasaki ZX 10R SST 21 12 LCR Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 22 70 TeamGP FRA Yamaha YZF-R1 SST 23 98 EMRT FRA Yamaha YZF-R1 EWC 24 27 TRT27 Bazar 2 La Bécane FRA Suzuki GSXR-1000 SST 25 31 British Endurance Racing Team GBR Suzuki GSXR-1000 EWC 26 74 Seigneur Motorsport Racing FRA BMW S1000RR SST

