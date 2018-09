Wójcik Racing Team, vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy

Wójcik Racing Team remporte le EWC Dunlop Independent Trophy au Bol d’Or. L’équipe polonaise, 11e de cette épreuve d’ouverture de la saison FIM EWC 2018-2019, reçoit la prime de 5 000 € réservée au vainqueur devant le BMRT 3D Maccio Racing et le Zuff Racing Team.

Le Wójcik Racing Team attaque sa deuxième saison en championnat du monde d’Endurance FIM EWC sur un bon rythme. Engagée en Formula EWC, cette équipe polonaise sur Yamaha boucle le Bol d’Or en 11e position. Le Wójcik Racing Team n’avait pas rallié l’arrivée au Bol d’Or 2017. Ce passage sous le drapeau à damier et la victoire en EWC Dunlop Independent Trophy assortie d’une prime de 5 000 € offrent un double succès à Marek Szkopek, Pawel Szkopek et Pawel Gorka après une course pleine d’embuches attaquée de la 33e place au départ.

Le BMRT 3D Maccio Racing, 13e à l’arrivée de ce Bol d’Or, inscrit pour la première fois son nom au palmarès du EWC Dunlop Independent Trophy. Nouvelle venue parmi les teams engagés sur l’intégralité de la saison FIM EWC, cette équipe française Superstock a confié sa Kawasaki à Anthony Loiseau, Jimmy Maccio et Jonathan Hardt. BMRT 3D Maccio Racing reçoit la prime de 4 200 € attribuée au 2e équipage classé de ce trophée Dunlop.

Les Suisses du Zuff Racing complètent le podium EWC Dunlop Independent Trophy. Au guidon de la Honda Superstock Zuff Racing, Sébastien Fraga, Adrien Pittet et Kevin Trueb ont fait une course exemplaire de la 41e position au départ à la 14e place sous le drapeau à damier. Elle est récompensée par une prime de 3 700 €.

Douze autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées au Bol d’Or. Ils ont reçu des primes de 3 200 € à 700 € pour le 15e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 4e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur.

Bol d’Or 2018 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy



CL N° TEAMS NAT BIKE MODEL CAT PRIZES 1 77 Wójcik Racing Team POL Yamaha YZF-R1 EWC 5 000 € 2 24 BMRT 3D Maccio Racing FRA Kawasaki ZX-10R SST 4 200 € 3 26 Zuff Racing Team SUI Honda CBR1000RR SST 3 700 € 4 777 Wojcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 3 200 € 5 61 Mototech EWC Team BEL Yamaha YZF-R1 EWC 2 800 € 6 34 JMA Motos Action Bike FRA Yamaha YZF-R1 SST 2 200 € 7 35 TMC 35 FRA Yamaha YZF-R1 SST 2 000 € 8 37 Space Moto FRA Suzuki GSX-R 1000 EWC 1 400 € 9 50 Motors Events FRA Suzuki GSX-R 1000 SST 1 250 € 10 64 Acro Racing Team FRA Yamaha YZF-R1 EWC 750 € 11 86 Pitlane Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 700 € 12 12 LCR Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 700 € 13 38 FGN Racing FRA Yamaha YZF-R1 SST 700 € 14 70 Team GP FRA Yamaha YZF-R1 SST 700 € 15 74 Seigneur Motorsport Racing FRA BMW S 1000 RR SST 700 € 16 22 Team 202 FRA Yamaha YZF-R1 SST -

