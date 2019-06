En attendant les Suzuka 8 Hours, six pilotes du championnat du monde d’Endurance FIM EWC sont de retour en piste en MotoE. Parmi eux, le Belge Xavier Siméon s’est montré le plus rapide lors des tests cette semaine à Valence.

Après l’incendie qui a détruit le paddock MotoE en mars à Jerez, la Coupe du Monde FIM Enel MotoE a repris la piste cette semaine pour des tests à Valence en Espagne.

Six pilotes du championnat du monde FIM EWC sont engagés en MotoE. Parmi eux, Xavier Siméon, pilote du VRD Igol Pierret Expériences en Endurance et Avintia en MotoE, a été le plus rapide lors d’une simulation de course. Il termine 6e de ce test remporté par son coéquipier Avintia, le Brésilien Eric Granado. On notera la 8e place de Mike Di Meglio et la 10e position de Niccolò Canepa. On a aussi vu en piste à Valence Kenny Foray, Josh Hook et Randy de Puniet.

La première course de la saison qui aura lieu le 7 juillet sur la Sachsenring en Allemagne.

Calendrier de la Coupe du Monde FIM Enel MotoE

7 juillet – Sachsenring (Allemagne)

11 août – Red Bull Ring (Autriche)

15 septembre – Misano (Italie)

17 novembre - Valence (Espagne)

L’article Xavier Siméon, de l’Endurance à l’électrique est apparu en premier sur FIM EWC.

