Xavier Simeon intègre le SERT

Le pilote belge, issu du MotoGP, sera au guidon de la Suzuki Endurance Racing Team dès les 24 Heures Motos, la prochaine course FIM EWC les 18 et 19 avril au Mans. Il rejoint Etienne Masson et Gregg Black au sein de l’équipe officielle Suzuki, actuel leader du championnat.

Une place était libre au SERT depuis l’annonce de l’arrêt de la compétition de Vincent Philippe il y a quelques mois. Suzuki France et Damien Saulnier, nouveau team manager du Suzuki Endurance Racing Team, ont choisi le Belge Xavier Simeon pour rejoindre les Français Etienne Masson et Gregg Black au guidon de la Suzuki #2.

Après une victoire au Bol d’Or 2019 et une 5e place aux 8 Hours of Sepang en décembre dernier, le Suzuki Endurance Racing Team est en tête du classement provisoire du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020. L’équipe officielle Suzuki a déjà coiffé 15 couronnes mondiales mais son dernier titre a été conquis en 2016.

Xavier Simeon vient donc épauler cette équipe qui vise son retour à la première place mondiale. Le pilote belge s’est montré très rapide en 2019 au guidon de la Yamaha du VRD Igol Pierret Experiences et figure parmi le Top10 des pilotes les plus performants du plateau.

Vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock 1000 en 2009, Xavier Simeon a animé le Moto2 de 2010 à 2017 avant de passer en MotoGP en 2018. Il avait aussi gouté furtivement à l’Endurance en 2008 aux 24 Heures Motos en qualité de remplaçant au Suzuki Endurance Racing Team.

Xavier Simeon, pilote SERT

« En 2008, je n’avais pas encore en tête de venir en Endurance. J’étais pilote Superstock chez Suzuki Alstare et Dominique Méliand m’avait proposé d’être 4e pilote au Mans et au Bol. J’avais accepté car le SERT a toujours été mon équipe de cœur et de référence en Endurance car mon père avait roulé avec eux à son époque. Le SERT est l’équipe qui a fait l’Endurance mais aujourd’hui mon engagement est complètement différent. Quand Damien et Suzuki France m’ont proposé ça, je n’ai hésité une seconde. C’est l’équipe numéro 1 et c’est une très très grande opportunité pour moi de rejoindre le SERT. Je peux leur apporter une certaine vitesse mais j’ai deux coéquipiers tout aussi rapides et expérimentés. Donc ce sera plutôt à moi à apprendre d’eux sur la gestion d’une course d’Endurance pour jouer la victoire ».

Damien Saulnier, team manager du Suzuki Endurance Racing Team

« Son expérience de la course en Moto2 et en MotoGP va nous apporter une nouvelle dynamique. Sa capacité d’analyse de la moto et son expérience de pilote de développement chez Dunlop sont aussi un plus. Il connait bien Etienne et Gregg donc ça va être une belle aventure ».

Le nouveau trio du Suzuki Endurance Racing Team sera en piste mi-février en Espagne pour ses premiers essais 2020.

