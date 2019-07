Yamaha Factory en pole position à Suzuka

Suite à l’annulation du Top10 Trial, la grille de départ des Suzuka 8 Hours reprendra les positions acquises en qualifications. Le Yamaha Factory Racing Team est donc confirmé en pole position devant le Kawasaki Racing Team et Red Bull Honda.

En raison d’une pluie persistante sur le circuit de Suzuka et pour la sécurité des pilotes, la Direction de course a décidé d’annuler le Top10 Trial, session Superpole qui devait voir s’affronter en piste, sur un tour lancé, les dix meilleures équipes à l’issue des qualifications.

Les positions acquises vendredi après les deux séances chronométrées sont finalement retenues pour déterminer la grille de départ.

Yamaha Factory Racing Team, vainqueur des quatre dernières éditions, partira donc dimanche en pole position des Suzuka 8 Hours 2019, devant le Kawasaki Racing Team et Red Bull Honda.

Derrière ce trio d’équipes d’usine Yamaha, Kawasaki et Honda, le Musashi RT Harc-Pro Honda et Yoshimura Suzuki Motul Racing complètent le Top5 et reçoivent les premiers points (5 à 1 points) alloués sur les Suzuka 8 Hours aux cinq premiers teams sur la grille de départ.

Le titre mondial en jeu

Le YART Yamaha et F.C.C. TSR Honda France partiront respectivement 6e et 7e sur la grille. Déçu de ne pas avoir pu défendre ses chances en Top10 Trial pour décrocher une place dans le Top5 et quelques points supplémentaires, F.C.C. TSR Honda France poursuit son double objectif : prendre la meilleure place possible sur le podium pour décrocher un deuxième titre de Champion du Monde FIM EWC.

Dimanche, on surveillera également la première course à Suzuka du VRD Igol Pierret Expériences qui partira en 13e première position devant le Team SRC Kawasaki France, actuel leader du classement mondial. Si la motivation du F.C.C. TSR Honda France en fait un adversaire redoutable, le concurrent le plus proche du Team SRC Kawasaki France est le Suzuki Endurance Racing Team, qui part en 17e position. Cinq points seulement séparent ces deux équipes en lice pour le titre mondial FIM EWC 2018-2019.

Les prévisions annoncent une météo plus clémente pour dimanche. La course devrait se dérouler sous un ciel nuageux mais sans pluie.

Rendez-vous dimanche à 11 h 30 heure locale (GMT + 9) pour le départ de la 42e édition des Suzuka 8 Hours.

Suzuka 8 Hours - Grille de départ provisoire

L’article Yamaha Factory en pole position à Suzuka est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com