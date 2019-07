Yamaha Factory en tête du warm-up à Suzuka

Yamaha Factory Racing Team s’impose devant Red Bull Honda, Kawasaki Racing Team et F.C.C. TSR Honda France lors du warm-up des Suzuka 8 Hours dont le départ sera donné aujourd’hui dimanche à 11 h 30 heure locale au Japon.

Derniers tours de piste avant le départ, le warm-up permet de valider d’ultimes réglages ou de marquer les esprits à quelques heures du départ. Ce matin, Yamaha Factory Racing Team, en pole position, a pris l’ascendant une nouvelle fois sur la concurrence en bouclant le meilleur tour en 2’07.973 devant Red Bull Honda et Kawasaki Racing Team, qui partiront respectivement 3e et 2e sur la grille de départ.

F.C.C. TSR Honda France, 7e sur la grille, prend la 4e place de ce warm-up.

Sur la grille de départ, la 4e position restera inoccupée. On aurait du y voir le Musashi RT Harc-Pro Honda mais l’équipe japonaise a reçu une pénalité pour non respect du règlement sur la limitation du nombre de pneumatiques autorisés en qualifications. Le Musashi RT Harc-Pro Honda partira de la voie des stands 1 mn 30 s après le départ de la course.

Suzuka 8 Hours 2019 - Résultats du warm-up

Grille de départ provisoire

