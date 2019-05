Yamaha pour une 5e victoire à Suzuka

Yamaha Factory Racing Team vient de confirmer son trio vainqueur l’an dernier pour décrocher une 5e victoire d’affilée aux Suzuka 8 Hours 2019. Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes et Michael van der Mark seront au guidon d’une R1 aux couleurs de la 1ère Yamaha officielle Tech 21 Shiseido de 1985.

Vainqueur sans partage depuis 2015, année de son retour avec une machine usine aux Suzuka 8 Hours, Yamaha Factory Racing Team se lance à la conquête d’une cinquième victoire aux Suzuka 8 Hours 2019. Après avoir triomphé l’an dernier devant la Honda du HRC et la Kawasaki Team Green, Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes et Michael van der Mark sont reconduits aux commandes de la Yamaha Tech 21 Shiseido. Cette YZF-R1 reprend cette année le nom et les couleurs historiques de la toute première Yamaha d’usine engagée aux Suzuka 8 Hours en 1985 avec Kenny Roberts et Tadahiko Taira. La Yamaha Tech21 Shiseido a décroché sa première victoire en 1987.

Chaque année, la mission devient plus difficile comme l’explique Wataru Yoshikawa, Team manager Yamaha Factory Racing Team Tech21 Shiseido. « Cela n’a jamais été facile de gagner les Suzuka 8 Hours mais cette année, nous devons viser les 220 tours pour nous imposer (199 tours bouclés en 2018). Le pilote HRC, Takumi Takahashi, a signé un temps incroyable à Suzuka en avril dernier lors du Superbike JSB en 2’03.874 (2’05.168, meilleur tour Superpole par Jonathan Rea en 2018) et Kawasaki est de retour avec une vraie machine d’usine mais nous ferons tout pour décrocher une 5e victoire d’affilée. »

