Yamaha Sepang Racing inscrit son nom en haut de la feuille des temps en essais libres à Sepang. L’équipe malaisienne a bouclé le meilleur tour devant Webike SRC Kawasaki France et F.C.C. TSR Honda France.

Après des essais privés dominés par le F.C.C. TSR Honda France, Yamaha Sepang Racing a pris le meilleur en essais libres cet après-midi sur son terrain à Sepang. Sur une piste séchante après un orage, Hafizh Syahrin, pilote star MotoGP en Malaisie, a bouclé le meilleur tour en 2’18.637 au guidon de la Yamaha 21 aux couleurs du Sepang International Circuit qu’il partage avec Franco Morbidelli et Michael van der Mark.

Yamaha Sepang Racing devance Webike SRC Kawasaki France qui commence à prendre ses marques sur ce circuit de 5,543 km. L’équipe Kawasaki, Championne du Monde FIM EWC 2018-2019, a pris l’avantage sur le F.C.C. TSR Honda France qui s’est montré très à l’aise sur cette piste lors de cette première journée d’essais des 8 Hours of Sepang.

Le meilleur Superstock, Tone RT Syncedge 4413 BMW, pointe en 4e position de ces essais libres. Cette équipe japonaise victorieuse Superstock lors des Suzuka 8 Hours 2019, devance le Team 33 Coyote Louit Moto et Moto Ain dans cette catégorie.

YART Yamaha prend la 5e place devant Tecmas BMW GMC et BMW Sepang Racing. Demain jeudi sera une journée capitale pour la préparation des 8 Hours of Sepang avec les deux sessions qualificatives et, en fin de journée, le Top10 Trial qui permettra de redistribuer les dix premières places sur la grille. Le pilote le plus rapide de chacun des dix meilleurs teams à l’issue des qualifications rejouera sa place sur la grille de départ sur un tour lancé.

Ce Top10 Trial sera à suivre en Facebook Live sur nos réseaux sociaux.

8 Hours of Sepang 2019 - Résultats des essais libres

L’article Yamaha Sepang Racing reprend la main est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com