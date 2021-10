Le YART – Yamaha Official EWC Team, seule formation à aligner trois pilotes en 1’33 à Most aujourd’hui, décroche une nouvelle pole position. L’équipe autrichienne devance le BMW Motorrad World Endurance Team et Yoshimura SERT Motul, leader actuel du classement mondial.

Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa ont joué sur le même rythme lors des qualifications des 6 Hours of Most cet après-midi. En signant leurs meilleurs tours en 1’33 et séparés de moins d’un dixième de seconde, ils placent à nouveau la Yamaha officielle en pole position. Il s’agira samedi de transformer cela en victoire après une saison difficile marquée par deux abandons et une chute en fin de course à Estoril.

BMW Motorrad World Endurance Team, qui doit à nouveau se passer de Javier Forés suite à sa chute aux essais du Bol d’Or, partira de la 2e place sur la grille avec Markus Reiterberger, auteur du meilleur tour du jour en 1’33.191, Ilya Mikhalchik et Kenny Foray.

Après une séance de travail en première qualification, Yoshimura SERT Motul a pris le troisième temps en fin d’après-midi avec Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli.

Le F.C.C. TSR Honda France partira en 4e position sur la grille samedi matin devant l’équipe polonaise du Wójcik Racing Team, très à l’aise à Most, Webike SRC Kawasaki France Trickstar et VRD Igol Experiences. Cette équipe française privée, qui peut encore contester le titre 2021 au Yoshimura SERT Motul, se prépare à faire sa course et à saisir ses chances selon les faits de course.

Moto Ain, ERC Endurance-Ducati et le Tati Team Beringer Racing complètent le Top10 sur la grille de départ.

Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, 11e, est le meilleur équipage Superstock de ces qualifications avec Hugo Clère, Johan Nigon et Philip Steinmayr qui remplace Bastien Mackels, blessé.

Maco Racing partira en 12e position avec deux pilotes seulement, Anthony West et Ondřej Ježek.

Demain vendredi la piste sera réservée aux autos pour les courses du championnat du monde FIA WTCR.

Les motos reprendront la piste samedi. Le départ des 6 Hours of Most sera donné à 11 h.

