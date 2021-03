Vice-Champion du Monde FIM EWC la saison dernière, YART Yamaha fait figure de grand favori au titre mondial d’Endurance en 2021. Sa nouvelle arme : la nouvelle électronique de sa R1.

Vainqueur de deux des quatre courses la saison dernière, YART Yamaha a arraché la 2e place au Championnat du Monde FIM EWC en remportant les 12 Hours of Estoril, finale disputée en septembre dernier au Portugal. Avec ce nouvel atout dans son jeu, l’équipe officielle Yamaha autrichienne vise le titre mondial 2021. Cela ajouterait une deuxième étoile au palmarès du YART Yamaha, Champion du Monde FIM d’Endurance en 2009.

En essais sur le circuit Bugatti cette semaine avec Bridgestone, YART Yamaha s’est particulièrement concentré sur les réglages de cette nouvelle électronique. Elle permet d’exploiter en détail et plus en finesse toutes les performances de sa Yamaha R1.

« Nous avons travaillé en particulier sur la consommation de carburant, avoue Mandy Kainz, team manager du YART Yamaha. Nous perdons des courses non pas pour une question de vitesse, plutôt en raison de notre consommation trop importante. Ça nous met sous pression face à la concurrence parce que cela nous oblige à prendre plus de risques en piste. Si on prend l’exemple d’Estoril, nous avons fait deux arrêts de plus et il a fallu être très rapide et prendre beaucoup de risques pour gagner. Dans ce travail sur l’électronique, il faut aussi préserver la moto : moins d’essence veut aussi dire plus de risque pour le moteur. Pour le Mans, nous nous concentrons sur ce travail avec des essais longue distance. »

YART Yamaha sera à nouveau en essais dans une dizaine de jours. Ce sera aussi l’heure de la reprise pour Niccolò Canepa après sa fracture au pied. Mandy Kainz est très confiant. « A 99 %, Niccolò sera prêt pour les 24 Heures Motos. Michael Laverty est notre pilote réserve et Marvin Fritz comme Karel Hanika, jeunes et au top de leur forme, sont capables de boucler la course à deux. »

