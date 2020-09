L’équipe Yamaha officielle partira en pole position des 12 Hours of Estoril. La lutte a été intense ce matin sur le circuit portugais mais le YART Yamaha reste en tête à l’issue des qualifications devant F.C.C. TSR Honda France et BMW Motorrad World Endurance Team.

Avec trois pilotes sous la barre des 1’39 en qualifications, le YART Yamaha aligne l’équipage le plus rapide et le plus homogène à Estoril. Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa font figure de favoris au départ des 12 Hours of Estoril, finale du Championnat du Monde FIM EWC dont le départ a été avancé à 8h heure locale.