Marvin Fritz marque ses premiers points en championnat du monde FIM Superbike en République tchèque ce week-end au guidon de sa Yamaha d’Endurance. Karel Hanika, blessé avant son arrivée à Most, n’a pas pu concrétiser.

Le YART – Yamaha Official EWC Team a réussi son pari « EWC meets WSBK ». Loin de se contenter de faire une simple visite en mondial Superbike, Marvin Fritz a impressionné à Most. Au guidon de sa YZF-R1M en configuration Endurance, le pilote allemand a rivalisé avec les meilleurs pilotes Superbike. Il a décroché samedi la 10e place lors de la première course.

Après une 12e place en Superpole, Marvin Fritz se battait pour entrer à nouveau dans le Top10 sur la deuxième course mais un accrochage lui a fait perdre du terrain sur le peloton de tête. « Sur la course 2, j’ai malheureusement été impliqué dans une chute dans le premier virage, explique Marvin. La moto de Delbianco m’a touché et j’ai perdu beaucoup de places. Je suis revenu, j’ai passé Folger, Rabat et Nozane pour arriver juste derrière Bautista. Le groupe qui se battait pour la 6e place était à 3 secondes devant mais j’avais le même rythme qu’eux. A 7 tours de l’arrivée, j’ai perdu l’avant et j’ai chuté. Dommage car cela aurait pu faire un autre bon résultat vers la 10e place avec des points. Mais j’ai vraiment essayé donc pas de regrets ! »

FIM EWC L’Endurance rencontre le Superbike 04/08/2021 À 06:11

Karel Hanika, diminué par une blessure récente, n’a pas pu entrer dans les points à Most. Il a chuté en course 1 et termine 18e en course 2. « Mais nous savons que Karel aurait pu lui aussi rivaliser avec les Superbikes officielles » assure Mandy Kainz, team manager du YART – Yamaha Official EWC Team.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le Bol d’Or 2021 sous haute tension 28/07/2021 À 13:03