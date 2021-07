Lors de la première séance de qualifications des 12 Hours of Estoril, YART – Yamaha Official EWC Team souffle la pole provisoire au BMW Motorrad World Endurance Team devant Yoshimura SERT Motul.

YART – Yamaha Official EWC Team s’impose en tête de ces premières qualifications grâce à la quasi parfaite homogénéité de son équipage. Niccolò Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika se tiennent en 2 dixièmes de secondes. L’équipe officielle Yamaha prend donc une bonne option sur la pole position.

Le BMW Motorrad World Endurance Team pointe en 2e position ce soir avec Javier Forés, auteur du meilleur temps individuel de la session en 1’38.707, Markus Reiterberger et Kenny Foray.

Malgré une chute sans gravité en début de séance pour Gregg Black, Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli) signe la 3e performance du jour.

Quatrième sur la grille provisoire avec Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol, VRD Igol Experiences devance Webike SRC Kawasaki France Trickstar.

Sixième, le Tati Team Beringer Racing prend le meilleur sur F.C.C. TSR Honda France et Moto Ain. Neuvième et meilleur Superstock, Wójcik Racing Team 2 devance ERC Endurance-Ducati et le Wójcik Racing Team, machine EWC du team polonais.

Les places Superstock vont être très disputées. On trouve en rang serré et dans cet ordre entre la 12e et la 15e position, Team 33 Louit April Moto, BMRT 3D Maxxess Nevers, National Motos et Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore

Avec une piste surchauffée aux alentours de 55° cet après-midi, on peut s’attendre à une amélioration des performances sur la 2e séance qualificative. Elle se disputera demain matin à partir de 9 h, heure locale, sur une piste normalement plus fraîche

