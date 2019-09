YART Yamaha en pole au Bol d’Or

L’équipe Yamaha autrichienne partira en pole position demain sur le circuit Paul Ricard. Le YART Yamaha devance Webike SRC Kawasaki France et le F.C.C. TSR Honda France. Loris Baz en profite pour établir un nouveau record du tour. En Superstock, le Team 33 Coyote Louit Moto prend le meilleur sur Moto Ain.

Le YART Yamaha s’impose en tête de la grille de départ du Bol d’Or après une seconde session de qualifications très disputée ce matin au Castellet. Les trois pilotes de l’équipe autrichienne, Loris Baz, Marvin Fritz et Niccolò Canepa, ont bouclé leur meilleur tour de piste sous la barre de 1’34. YART Yamaha est la seule équipe à afficher une telle homogénéité en tête. Alors qu’il fait sa première apparition en course sur le circuit Paul Ricard, Loris Baz établit aussi un nouveau record du tour en qualifications en 1’53.408.

« J’aime courir en Endurance, avoue Loris Baz, mais il n’est pas toujours facile de concilier les calendriers de Mondial Superbike et d’Endurance. Je remercie mon équipe Ten Kate de m’avoir laissé rouler ici pour remplacer Broc Parkes et je suis ravi de retrouver l’équipe de Mandy Kainz avec qui je suis resté en relation depuis notre première rencontre en 2011. »

Le YART Yamaha enregistre aussi les premiers points accordés en Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020. L’équipe de Mandy Kainz prend les 5 points bonus de la pole position.

Webike SRC Kawasaki France partira en deuxième place sur la grille avec Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa. L’équipe Kawasaki française, championne du monde en titre, devance de peu le team japonais F.C.C. TSR Honda France au départ avec Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio.

BMW prêt à se battre pour le podium

Pour son entrée en Championnat du Monde FIM EWC, le BMW Motorrad World Endurance Team décroche une quatrième position au départ. Cette BMW officielle est confiée à Ilya Mikhalchik, Julian Puffe et Kenny Foray.

Une autre BMW, celle du Team ERC Endurance, pointe en cinquième position sur la grille avec Mathieu Gines, Julien da Costa et Louis Rossi.

Le Suzuki Endurance Racing Team partira au sixième rang. Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black espéraient mieux mais le tour rapide de Gregg Black a été annulé en raison d’un drapeau rouge lors de sa session ce matin.

Le Tati Team Beaujolais Racing (Alan Techer, Kevin Denis et Julien Enjolras sur Kawasaki) prend une belle septième place sur la grille juste devant les meilleurs équipages Superstock.

Duel annoncé en Superstock

Dans cette catégorie Superstock, le bras de fer a débuté entre le Team 33 Coyote Louit Moto (Kawasaki) avec Enzo Boulom, Christian Gamarino et Kevin Manfredi et Moto Ain (Yamaha) avec Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Hugo Clère.

Les 56 équipages engagés seront de retour en piste demain samedi à 11 h 30 pour le warm-up, ultime session d’essais avant le départ du 83e Bol d’Or qui sera donné à 15 h.

Bol d’Or 2019 – Résultats des qualifications

