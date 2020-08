YART Yamaha, soutenu par un équipage très homogène, s’empare de la pole position. Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa passent tous les trois sous la barre des 1’37 sur un tour du circuit Bugatti. La Yamaha officielle autrichienne domine les débats depuis hier au Mans et sera demain samedi à 12h en tête sur la grille de départ des 24 Heures Motos.

Le leader du classement provisoire, Suzuki Endurance Racing Team, partira de la 3e position avec Etienne Masson, Gregg Black et Xavier Simeon juste devant F.C.C. TSR Honda France avec Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio. La course de l’équipe japonaise Honda risque d’être délicate car Josh Hook s’est blessé lors des essais mais devrait être autorisé de prendre le départ. La Honda #5 devance ERC Endurance qui confie sa Ducati officielle à Randy de Puniet, Julien da Costa et Louis Rossi.