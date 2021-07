YART – Yamaha Official EWC Team a dominé la seconde séance de qualifications et s’impose en tête de la grille de départ des 12 Hours of Estoril devant BMW Motorrad World Endurance Team et Yoshimura SERT Motul. Premier Superstock, le BMRT 3D Maxxess Nevers se place 9e sur la grille de départ.

Le YART – Yamaha Official EWC Team a fait très fort à Estoril ce vendredi matin en seconde séance qualificative. Karel Hanika bat le record établi en 2020 par Markus Reiterberger en qualifications. Le pilote tchèque de la Yamaha officielle a bouclé son meilleur tour en un impressionnant 1’37.674 juste devant son coéquipier Marvin Fritz en 1’37.857. Ce sont les deux seuls pilotes sous la barre du 1’38 de ces essais.

A la moyenne des trois meilleurs temps de l’équipe, le YART – Yamaha Official EWC Team domine avec près d’une seconde d’avance sur le BMW Motorrad World Endurance Team et sur le Yoshimura SERT Motul.

FIM EWC YART – Yamaha décroche la pole provisoire à Estoril IL Y A 18 HEURES

Le F.C.C. TSR Honda France partira en 4e position devant le Tati Team Beringer Racing, toujours aux avant-postes malgré l’absence d’Alan Techer, et le VRD Igol Experiences. Ces deux équipes privées devancent deux formations officielles, ERC Endurance-Ducati et Webike SRC Kawasaki France Trickstar.

En Superstock, une Kawasaki qui domine les débats. Premier de cette catégorie sur la grille, BMRT 3D Maxxess Nevers partira en 9e position demain samedi devant Moto Ain, retardé en essais par des chutes. Autres concurrents à la victoire en Superstock bien placés sur la grille, le Team 33 Louit April Moto, Wójcik Racing Team et National Motos.

Suite aux chutes en essais hier jeudi, deux pilotes ont dû déclarer forfait sur blessures. Dominik Vincon est remplacé par Nigel Walraven au guidon de la BMW du Team LRP Poland. Chez Players, Axel Aynié et Arnaud de Kimpe devront assurer les 12 heures de course à deux en l’absence de Matthieu Thibault.

Le départ des 12 Hours of Estoril sera donné samedi à 9h heure locale au Portugal.

https://youtu.be/wx_4cYbIbgY

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC BMW Motorrad prend les commandes en essais libres à Estoril IL Y A 20 HEURES