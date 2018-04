YART Yamaha impressionne au Mans

Le YART Yamaha a terminé les tests des 24 Heures Motos sur une note très encourageante. L’équipe officielle autrichienne est la seule à avoir bouclé un tour du circuit Bugatti sous la barre des 1’37. Grande révision générale avant les 24 Heures Motos, les deux journées de tests ont quasiment attiré l’intégralité des équipes engagées sur cette 2e manche du championnat FIM EWC disputée au Mans les 21 et 22 avril. Cela a permis de dévoiler les nouveaux atouts des concurrents en lice.

Après une première journée pluvieuse dominée par le team japonais F.C.C. TSR Honda France, la seconde journée s’est terminée sur une belle performance du YART Yamaha avec un tour en 1’36.867. L’équipe autrichienne a deux nouveaux atouts qui pourraient s’avérer déterminant pour la victoire : l’arrivée de Max Neukirchner en qualité de directeur sportif et de Takuya Fujita, jeune pilote animateur du Superbike japonais, qui s’est montré performant sur le circuit Bugatti aux côtés de Marvin Fritz.

Le YART Yamaha devance le Team NRT 48-BMW Motorrad (1’38.586) qui confirme son entrée dans le clan des favoris. Aujourd’hui équipe officielle BMW, ce team a décroché la 4e place au Bol d’Or 2017. Une autre BMW, celle du Team Tecmas (1’38.824), devance le Honda Endurance Racing (1’39.159) et le F.C.C. TSR Honda France (1’39.426).

Le Junior Team Le Mans Sud Suzuki (1’39.723) est le meilleur Superstock de ces tests devant le Team SRC Kawasaki et le Suzuki Endurance Racing Team, qui ont profité de ces tests pour affiner leurs réglages et leurs choix pneumatiques.

Le Team April Moto Motors Events, qui revient en piste avec une nouvelle Suzuki, et le Team R2CL complètent le top 10 des ces sessions de tests au Mans.

Lors de la première journée sur piste détrempée, le GMT94 Yamaha, champion du monde en titre et vainqueur du Bol d’Or, a signé le 3e temps du jour et confirme ses ambitions d’une nouvelle victoire.

BMW et Bridgestone dans la lumière Ces deux journées de tests mettent en lumière deux nouveaux éléments qui pèseront certainement dans la lutte pour la victoire aux 24 Heures Motos. Les BMW s’affirment chaque jour un peu plus comme des candidates à la victoire. De son côté, Bridgestone a gagné sa place dans le cercle des manufacturiers qui compte en Endurance. Bridgestone équipe, entre autres, le YART Yamaha, F.C.C. TSR Honda France et Mercury Racing. Ces équipes ont démontré leurs niveaux de performance sur piste sèche comme détrempée.

Les 15 meilleurs temps de la 2e journée

YART Yamaha – 1’36.867

Team NRT48 BMW Motorrad – 1’38.586

Team Tecmas BMW – 1’38.824

Honda Endurance Racing – 1’39.159

F.C.C. TSR Honda France – 1’39.426

Junior Team Le Mans Sud Suzuki – 1’39.723

Team SRC Kawasaki – 1’39.868

Suzuki Endurance Racing Team – 1’40.021

Team April Motos Motors Events (Suzuki) – 1’40.127

Team R2CL (Suzuki) – 1’40.168

HRT 100 Hertrampf Racing (Ducati) – 1’40.597

Mercury Racing (BMW) – 1’40.721

Atomic Motosport (Suzuki) – 1’41.326

Tati Team Beaujolais Racing (Kawasaki) – 1’41.387

