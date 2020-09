Ils sont trois ce matin à avoir posé leurs marques sous la barre des 1’40 sur le circuit d’Estoril. En tête, le YART Yamaha s’impose grâce à un tour bouclé en 1’39.157 par Karel Hanika sur la toute première séance d’essais libres chronométrés des 12 Hours of Estoril. L’équipe autrichienne ne cache pas qu’elle se bat pour la victoire et pour le titre mondial malgré les 45 points qui la sépare du Suzuki Endurance Racing Team au classement provisoire.

Le F.C.C. TSR Honda France et le BMW Motorrad World Endurance Team entrent en piste avec des performances très proches, 1’39.317 pour la Honda et 1’39.370 pour la BMW. Ces deux équipes sont aussi bien décidées à détrôner le Suzuki Endurance Racing Team de sa place de leader.

En mode préparation et réglages, ERC Endurance Ducati et Webike SRC Kawasaki France Trickstar pointent respectivement 7e et 8e devant LRP Poland et 3ART Best of Bike.