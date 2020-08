Niccolò Canepa semble encore sur l’élan de sa victoire pour le YART Yamaha en décembre dernier aux 8 Hours of Sepang. Le pilote italien de l’équipe officielle Yamaha a signé le meilleur temps des premiers essais officiels des 24 Heures Motos avec un tour bouclé en 1’36.879. YART Yamaha (Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa) devance le F.C.C. TSR Honda France en 1’37.259 (Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio) et BMW Motorrad World Endurance Team en 1’37.542 (Kenny Foray, Ilya Mikhalchik et Markus Reiterberger).