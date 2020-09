A mi-course, les écarts restent très serrés en tête des 12 Hours of Estoril. Un peloton de chasse tente toujours de déloger le leader, YART Yamaha.

Malgré un départ difficile de la pole position puis d’une petite alerte sur un repose-pied cassé, la Yamaha officielle autrichienne reste installée en tête sur un rythme très élevé. Le YART Yamaha a signé le meilleur tour en course avec Karel Hanika en 1’39.904.

Derrière le YART Yamaha, la lutte est vive entre F.C.C. TSR Honda France, Suzuki Endurance Racing Team et Webike SRC Kawasaki France Trickstar. Tout peut encore se jouer entre ces quatre équipes pour la victoire. Dans cette situation à mi-course, le Suzuki Endurance Racing Team, qui résiste à la pression, décrocherait le titre 2019-2020 de Champion du Monde FIM d’Endurance.

Ces 12 Hours of Estoril offrent aussi une belle confrontation entre manufacturiers entre Bridgestone (Yamaha et Honda), Dunlop (Suzuki) et Michelin (Kawasaki).

Les deux meilleures équipes privées, Wójcik Racing Team et VRD Igol Pierret Experiences sont toujours en embuscade en 6e et 7e position devant Moto Ain, première machine Superstock. Pour le moment, Moto Ain s’assurerait une nouvelle victoire en Coupe du Monde FIM d’Endurance.

Dans le Top10 après 6 heures de course, on trouve aussi 3ART Best of Bike, LRP Poland et Aviobike. Onzième, le BMW Motorrad World Endurance Team est revenu du fond de classement. L’équipe officielle BMW a dominé le début de course avant une chute en début de deuxième heure.

Coup de chapeau aussi à JMA Motos Action Bike et à National Motos qui pointent dans le Top15 malgré un équipage de deux pilotes seulement.

Des chutes ont poussé à l’abandon deux équipes en vue : ERC Endurance (Ducati) a quitté la course dès la première heure, Bolliger Team Switzerland (Kawasaki) a abandonné durant la quatrième heure.

