La première séance qualificative des 24 Heures Motos a été perturbée par des averses. Malgré les conditions de piste changeantes, le YART Yamaha confirme et prend une option pour la pole position.

Une pluie fine est venue perturber la première qualification jeudi après-midi au Mans. Les pilotes du premier groupe ont attaqué sur une piste piègeuse. Au guidon de la Yamaha 77 du Wójcik Racing Team, Gino Rea, spécialiste de ces conditions délicates en a profité pour signer la meilleure performance devant Karel Hanika pour le YART Yamaha et Randy de Puniet au guidon de la Ducati Panigale du ERC Endurance.

Sur une piste plus sèche, les pilotes du deuxième groupe ont pu s’exprimer plus facilement. Ilya Mikhalchik a fait parler la puissance de la BMW Motorrad World Endurance Team pour prendre le meilleur devant le Suzuki Endurance Racing Team (Gregg Black), Webike SRC Kawasaki France Trickstar (Erwan Nigon) et la YART Yamaha (Marvin Fritz).