L’équipe autrichienne de Mandy Kainz ne veut rien lâcher. Pour la finale aux 12 Hours of Estoril, le YART Yamaha se prépare à tout donner et à se battre pour le titre mondial qui reste à sa portée.

Malgré une chute en début de course aux 24 Heures Motos, l’équipe officielle Yamaha a terminé 4e au Mans. Pour la finale aux 12 Hours of Estoril, le YART Yamaha va lancer toutes ses forces dans la bagarre en tête avec, en ligne de mire, un titre mondial toujours à portée.

Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa sont les trois pilotes désignés pour cette mission. Mandy Kainz, team manager YART Yamaha a une vision très claire de cette finale sous haute tension : « Estoril sera une course très mouvementée car nous sommes nombreux à ne pas avoir grand à perdre, et pour être honnête, nous ne visons pas la 2e, 3e ou 4e place au championnat, nous voulons le titre. Nous aurons besoin d’un bon coup de pouce de notre côté et d’un peu de malchance pour nos rivaux. Mais comme on l’a déjà vu, des championnats ont été remportés ou perdus dans les dernières minutes, surtout compte tenu du classement actuel où les écarts sont si proches entre le deuxième et le sixième. »