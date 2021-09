Le YART – Yamaha Official EWC Team arrive au Castellet avec la rage de vaincre. Régulièrement aux avant-postes et champion du monde FIM EWC 2009, l’équipe de Mandy Kainz n’a jamais gagné au Bol d’Or et a connu un début de saison difficile.

Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa affichent une motivation redoutable au départ de cette 84e édition du Bol d’Or. Les trois pilotes du YART – Yamaha Official EWC Team veulent d’abord leur rang dans la hiérarchie mondiale après les deux premières courses de la saison. Un abandon sur problème moteur aux 24 Heures Motos puis une chute qui se solde par une 10e position aux 12 Hours of Estoril placent l’équipe officielle Yamaha au 7e rang du classement provisoire 2021.

Le trio va donc tout donner pour décrocher la victoire sur le circuit Paul Ricard dimanche prochain. Ce serait aussi pour la YART – Yamaha Official EWC Team la toute première victoire sur cette épreuve qui manque à son palmarès.

Mandy Kainz, team manager, encourage ses troupes. « Les courses de 24 heures comme le Bol d’Or sont difficiles. Le circuit Paul Ricard est très exigeant pour la machine, les pilotes et les pneus Bridgestone, mais je suis convaincu que nous avons le bon package pour nous battre pour la victoire. »

Mandy Kainz voit plus loinLe Team manager du YART – Yamaha Official EWC Team vient d’annoncer la reconduction de son trio Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa pour la saison FIM EWC 2022. « C’est un trio rapide. Nous avons signé quatre pole positions d’affilée, nous nous sommes battus pour des podiums et nous avons remporté des victoires. C’est important pour nous d’avoir le meilleur trio de pilotes du plateau d’Endurance. »

Les pilotes YART sont motivés comme jamais.

« C’est vrai que le début de saison a été difficile mais on ne baisse pas les bras, affirme Karel Hanika. Nous allons tout donné pour arriver à concrétiser. Il nous faut juste un peu de chance ! »

« Nous avons fait de super tests pour le Bol d’Or, rappelle Marvin Fritz, et nous attendons avec impatience cette semaine de course. J’adore cette piste mais, plus important encore, nous sommes vraiment heureux d’avoir à nouveau des spectateurs pour nous soutenir.Je suis très heureux de signer avec la famille YART pour une nouvelle saison. Mais pour l’instant, nous nous concentrons sur cette année car, si nous enregistrons deux très bons résultats, nous pouvons encore gagner le championnat. »« Il reste deux manches en 2021 et l’objectif est de terminer la saison en beauté » confirme Niccolò Canepa.

