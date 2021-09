L’équipe officielle Suzuki est installée en tête depuis le début de la course. Après une nuit ponctuée d’averses, Yoshimura SERT Motul devance Moto Ain et BMRT 3D Maxxess Nevers, premier d’un impressionnant peloton d’équipages Superstock.

La nuit a été pluvieuse et cruelle pour les favoris. Le Yoshimura SERT Motul caracole en tête. Le team franco-japonais est la seule formation officielle encore en mesure de remporter le 84e Bol d’Or à 15 h cet après-midi.

La Suzuki du Yoshimura SERT Motul confiée à Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli compte 12 tours d’avance sur la Yamaha privée de Moto Ain avec Randy de Puniet, Robin Mulhauser et Roberto Rolfo. Moto Ain, deux fois couronné en Coupe du monde FIM Superstock, boucle sa première saison en catégorie EWC.

FIM EWC Suzuki, Yamaha et Ducati, trio de tête au Bol d’Or IL Y A 9 HEURES

Après 16 heures de course, Moto Ain ne compte qu’une courte avance sur le premier équipage Superstock, BMRT 3D Maxxess Nevers avec Anthony Loiseau, Jonathan Hardt et Julien Pilot. Cette Kawasaki est aux avants-postes depuis le début de la course.

On trouve cinq autres équipages Superstock dans le Top10 aux deux tiers de la course : OG Motorsport by Sarazin, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, No Limits Motor Team, RAC41 ChromeBurner et Falcon Racing.

En 9e position, on trouve le VRD Igol Experiences qui tenait une place sur le podium avant une chute avec l’arrivée de la pluie cette nuit.

Motobox Kremer Racing complète le Top10.

De nombreux favoris ont été contraints à l’abandon. En début de course, une confrontation très animée a opposé Yoshimura SERT Motul, Webike SRC Kawasaki France Trickstar, F.C.C. TSR Honda France et le YART – Yamaha Official EWC Team. BMW Motorrad World Endurance Team et ERC Endurance-Ducati ont eux aussi pointé dans le peloton de tête. Mais des casses moteur ou des chutes ont décimé ce peloton de machines officielles.

Il y manque aussi des animateurs en catégorie Superstock. National Motos a abandonné sur casse moteur. Le Team 33 Louit April Moto s’est retiré après avoir tenté de boucler la course à deux après la chute de Luca Vitali.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le SERT en tête du Bol d'Or avant la nuit, difficultés pour la BMW IL Y A 9 HEURES