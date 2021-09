Le Bol d’Or est parti sur un rythme d’enfer. Après ce départ très animé, Yoshimura SERT Motul s’est calé en tête après deux heures de course.

A 17 h sur le circuit Bugatti, Yoshimura SERT Motul est aux commandes de la course devant Webike SRC Kawasaki France Trickstar et YART – Yamaha Official EWC Team. ERC Endurance-Ducati fait un très beau début de course et pointe en 4e position.

Les premiers équipages privés, Tati Team Beringer Racing, VRD Igol Experiences et Moto Ain devance encore le BMW Motorrad World Endurance Team. L’équipe officielle BMW a été retardé dès les premiers tours. Kenny Foray a dû rentrer au stand en raison de vibrations. Un changement de roue a visiblement réglé le problème.

Après un départ donné devant un public nombreux, une bagarre à quatre a animé le tout début de course. Après le holeshot de Gregg Black pour le Yoshimura SERT Motul, la lutte a débuté à trois avec Jérémy Guarnoni pour Webike SRC Kawasaki France Trickstar et Mike di Meglio pour F.C.C. TSR Honda France. Après un départ manqué, Marvin Fritz, pilote YART – Yamaha Official EWC Team, est rapidement venu se mêler à la bagarre. Ces quatre favoris ont tous pris la tête à un moment de cette première heure de course.

Au cours de la 2e heure, F.C.C. TSR Honda France a dû faire un arrêt ravitaillement prolongé après une petite chute de Yuki Takahashi.

En Superstock, BMRT 3D Maxxess Nevers a pris les commandes en 11e position devant No Limits Motor Team et le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore. Un moment dans le trio de tête, National Motos a rétrogradé après un souci de feu arrière.

