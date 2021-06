La Suzuki officielle impose son rythme aux commandes des 24 Heures Motos et reste solidement installé en tête après 19 heures de course.

La nuit a été assez calme sur le circuit Bugatti pour les 36 équipages encore en lice. Yoshimura SERT Motul poursuit son cavalier seul au commandement avec 7 tours d’avance sur la concurrence. Grâce aux 10 points accordés au leader après 16h de course, l’équipe officielle Suzuki se détache déjà au classement.

Un coup de théâtre vient pourtant d’intervenir dans le trio de tête avec le lever du soleil. F.C.C. TSR Honda France, qui semblait solidement installé à la 2e place, a passé un long moment dans son box. Webike SRC Kawasaki France Trickstar, installé à la 3e place depuis le début de la nuit, et le BMW Motorrad World Endurance Team, remonté aux avant-postes après une chute en début de course, en ont profité pour gagner une place et sortir la Honda du podium.

Le Bolliger Team Switzerland défend depuis des heures sa place juste derrière les machines officielles. L’équipe suisse sur Kawasaki résiste aussi aux attaques d’un groupe de machines Superstock mené depuis des heures par National Motos. La Honda 55 devance le BMRT 3D Maxxess Nevers, le Team 33 Louit April Moto et No Limits Motor Team.

VRD Igol Experiences s’est appliqué cette nuit à refaire son retard suite à son souci de joint de durite d’huile en début de course.

Dans le Top15, on note aussi ERC Endurance-Ducati à la 13e place. L’équipe Ducati officielle a opéré plusieurs remontées suite à divers soucis.

Parmi les favoris absents au classement, YART – Yamaha Official EWC Team, grand animateur du début de course, a abandonné sur casse de soupapes en début de nuit. Le Tati Team Beringer Racing, très en vue aussi au départ, a abandonné suite à plusieurs chutes.

