Dernière session d’essais avant le départ du Bol d’Or qui sera donné à 15 h cet après-midi sur le circuit Paul Ricard, le warm-up a permis au Yoshimura SERT Motul de prendre à nouveau le meilleur devant les cinq autres équipes officielles.

Yoshimura SERT Motul ne lâche rien. L’équipe Suzuki, qui partira en pole position cet après-midi à 15 h, a signé la meilleure performance du warm-up ce matin. Dans son sillage, les équipes officielles font un tir groupé.

Webike SRC Kawasaki France Trickstar affine sa stratégie de course et signe le 2e temps devant BMW Motorrad World Endurance Team, YART – Yamaha Official EWC Team, F.C.C. TSR Honda France et ERC Endurance-Ducati. BMW Motorrad World Endurance Team a confirmé Kenny Foray au départ en remplacement de Javier Forés, blessé.

7e temps, VRD Igol Experiences est à nouveau la meilleure équipe privée devant les équipes polonaises du Team LRP Poland et du Wójcik Racing Team.

En Superstock, la course s’annonce très disputée. Ce matin, No Limits Motor Team signe la meilleure performance devant les leaders actuels de la catégorie, BMRT 3D Maxxess Nevers et National Motos.

Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, pole position de la catégorie Superstock, est plus loin au classement de ce warm-up. L’équipe a dû recomposer son trio de pilotes. Hugo Clère sera au départ avec Johan Nigon, 4e pilote du team, et James Westmoreland, 4e pilote libéré par le VRD Igol Experiences.

Le départ sera donné à 15 h sur le circuit Paul Ricard.

