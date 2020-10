Deux teams de légende unissent leurs forces pour former une nouvelle équipe officielle en FIM EWC. Le team japonais Yoshimura et l’équipe française Suzuki Endurance Racing Team s’associent et lancent le team Yoshimura SERT Motul pour décrocher le titre de Champion du Monde FIM EWC 2021.

Une nouvelle association entre le Japon et la France met en lumière le Championnat du Monde FIM d’Endurance et élève une nouvelle fois le niveau de performance des équipes en présence.

Yoshimura et le Suzuki Endurance Racing Team, deux formations historiques aux victoires et titres multiples, joignent leurs forces pour constituer une toute nouvelle équipe officielle, le Yoshimura SERT Motul. La Suzuki GSX-R1000R aux couleurs de ce nouveau team franco-japonais entrera en piste en 2021 et visera le titre mondial.

Yoshimura fête ses 66 ans d’existence et Suzuki Japon célèbre son 100e anniversaire cette année. Le Yoshimura Racing Team compte quatre victoires et de multiples podiums aux Suzuka 8 Hours. Depuis 40 ans, le Suzuki Endurance Racing Team glane les victoires et les titres mondiaux en Endurance. L’équipe française vient de remporter son 16e titre de Champion du Monde FIM EWC.

Le développement très prometteur d’un partenariat historique et humainYoshimura est un partenaire du Suzuki Endurance Racing Team depuis de nombreuses années et ce partenariat technique a été renforcé lors de l’arrivée de Damien Saulnier aux commandes du SERT.

C’est aussi une histoire d’hommes passionnés de compétition. Yohei Kato, le neveu de Fujio Yoshimura, directeur de l’entreprise, forme la troisième génération après Pop Yoshimura, le fondateur de la marque.

Nouveau team manager du SERT cette saison, Damien Saulnier est le digne successeur de Dominique Méliand, fondateur et patron du Suzuki Endurance Racing Team durant quatre décennies. Le titre décroché en septembre dernier aux 12 Hours of Estoril en est la preuve. Yohei Kato et Damien Saulnier seront aux commandes du Yoshimura SERT Motul.

Eurosport Events, promoteur du championnat du Monde FIM EWC depuis 2015, est particulièrement fier d’avoir participé à la naissance de cette nouvelle grande équipe officielle qui associe deux nations passionnées d’Endurance.

Fujio Yoshimura, Président de Yoshimura Japon« Le magazine américain Cycle a présenté la Suzuki GS750, la première Suzuki 4 temps, 4 cylindres, dans son numéro d’automne 1976. Mon père, Pop Yoshimura, qui était à ce moment-là aux USA, m’a appelé et m’a dit : « Nous allons courir avec cette machine ! ». Nous avons reçu le soutien technique de Suzuki et nous avons gagné la manche AMA de Laguna Seca en 1977. Cela nous a permis de remporter la première édition des Suzuka 8 Hours en 1978 et depuis, nous avons construit notre histoire en compétition avec Suzuki. L’ancien manager du SERT, Dominique Meliand, a été un bon coéquipier Suzuki pour moi et je suis heureux que Yohei Kato, la troisième génération de notre famille, travaille avec le SERT pour viser le titre EWC. »

Yohei Kato, Directeur du team Yoshimura SERT Motul« Lors de notre première rencontre avec François Ribeiro il y a 5 ans, il nous a adressé une chaleureuse invitation à rejoindre le championnat EWC. Nous l’avons gardé en mémoire. Le SERT et Yoshimura sont engagés en Endurance depuis plus de 40 ans et nous sommes fiers de nos parcours en compétition. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité d’unir nos deux équipes pour devenir le Yoshimura SERT Motul afin de viser le titre mondial EWC 2021 avec la GSX-R1000R. »

Damien Saulnier, Team manager du Yoshimura SERT Motul« En juillet 2019, un nouveau chapitre s'écrivait dans l'histoire du SERT avec le départ en retraite du Chef. Suite à cette passation, Suzuki, Yoshimura et le SERT s'associent pour le développement des motos d'endurance du FIM EWC.Historiquement, Yoshimura a toujours œuvré à rendre les GSXR encore plus performantes. Une ligne de conduite qui se perpétue avec Yohei Kato, notre interlocuteur chez Yoshimura, descendance de Pop Yoshimura. Quoi de plus logique aujourd’hui que de s’appuyer sur ce préparateur emblématique de l'endurance. Le travail couronné de succès avec un 16ème titre mondial, est une concrétisation pour toute l’équipe prouvant la relation et le travail présent et futur entre les deux structures. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter les nouvelles couleurs de la moto et notre logo associant Yoshimura, le SERT et Motul. Le SERT affiche ainsi officiellement son partenariat avec Yoshimura. »

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« Depuis notre arrivée en qualité de promoteur du FIM EWC en 2015, nous avons encouragé de nouveaux échanges entre les deux plus grandes nations de l’Endurance moto : la France et le Japon. F.C.C. TSR Honda a été le premier team japonais à s’engager sur l’intégralité de la saison FIM EWC avec le soutien de Honda France. Il a ouvert la voie au duo japonais Webike Trickstar qui s’est associé au SRC Kawasaki France. Aujourd’hui est un très grand jour pour le FIM EWC grâce à l’annonce de l’association de deux équipes légendaires et couronnées de succès pour former une nouvelle équipe Suzuki officielle : bienvenue au team Yoshimura SERT Motul, nouvelle grande étape de la montée en puissance du FIM EWC. »

