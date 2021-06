Après les 24 Heures Motos, course d’ouverture du Championnat du Monde FIM d’Endurance 2021, l’équipe officielle Suzuki compte déjà 16 points d’avance au classement. En Coupe du Monde FIM Superstock, National Motos prend les devants.

Avec une 2e position sur la grille de départ (4 points), deux places de leader après 8h et 16h de course (2 fois 10 points) et la victoire aux 24 Heures Motos (40 points), Yoshimura SERT Motul attaque la saison 2021 avec brio. Avec 64 points sur les 65 points potentiels à prendre, l’équipe franco-japonaise se forge déjà une avance de 16 points sur la concurrence.

Webike SRC Kawasaki France Trickstar pointe en 2e position avec 48 points au championnat devant le BMW Motorrad World Endurance Team, 44 points, et F.C.C. TSR Honda France, 36 points.

La meilleure équipe privée, VRD Igol Experiences, est 5e avec 32 points devant ERC Endurance-Ducati, 29 points grâce à une belle fin de course après une chute.

YART – Yamaha Official EWC Team, grand animateur du début de course, pointe 10e avec 14 points seulement en raison de son abandon sur casse moteur en début de nuit.

National Motos en tête du SuperstockL’équipe Honda National Motos, engagée cette saison en Superstock, s’impose en tête de cette catégorie en Coupe du Monde FIM d’Endurance grâce à une course très régulière et décroche la victoire Superstock avec une 4e place à l’arrivée. National prend 60 points devant Le BMRT 3D Maxxess Nevers, 48 points. Cette équipe sur Kawasaki prend la deuxième place Superstock au classement et en course malgré des chutes et des soucis mécaniques.

Les Italiens du No Limits Motor Team (Suzuki) entre dans le trio de tête avec 40 points.

