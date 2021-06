L’équipe officielle Suzuki franco-japonaise s’impose sur la première séance des qualifications des 24 Heures Motos 2021. Les performances homogènes de ses trois pilotes permettent au Yoshimura SERT Motul de devancer le YART – Yamaha Official EWC Team et le BMW Motorrad World Endurance Team.

La régularité et l’homogénéité des chronos de Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli offrent la pole position provisoire au Yoshimura SERT Motul après la première séance qualificative au Mans. A la moyenne des meilleurs chronos, l’écurie Suzuki devance d’un souffle le YART-Yamaha Official EWC Team avec Karel Hanika, auteur du meilleur temps individuel du jour en 1’36.018, Marvin Fritz et Niccolò Canepa.

Le BMW Motorrad World Endurance Team pointe en 3e position sur la grille provisoire des 24 Heures Motos. La M1000RR #37 est aux mains de Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik et Javier Forés avec Kenny Foray au poste de remplaçant.

L’étonnante Kawasaki du Tati Team Beringer Racing continue sa progression et se classe 4e de cette première qualification avec Alan Techer, Sébastien Suchet et Julien Enjolras.

Cette équipe privée française devance le team japonais F.C.C. TSR Honda France retardé par une chute sans gravité de Yuki Takahashi.

En 6e position, le VRD Igol Experiences profite aussi de l’homogénéité de son trio, Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol, pour surpasser le Webike SRC Kawasaki France Trickstar retardé par une chute. Au 8e rang, ERC Endurance-Ducati connait aussi quelques difficultés après une chute et une panne d’essence.

Moto Ain et 3ART Best of Bike complètent le Top10 juste devant les trois meilleurs Superstock. BMRT 3D Maxxess Nevers, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore et le Wójcik Racing Team 2 se classent ce soir dans cet ordre.

Le Wójcik Racing Team EWC pointe en fond de classement en attendant Sheridan Morais qui doit épauler Sylvain Barrier, nouvelle recrue du team polonais, demain pour la seconde séance qualificative.

Ces qualifications débuteront demain vendredi 11 juin à 10h20 CEST.

