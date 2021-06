Premier essai transformé pour la nouvelle formation Yoshimura SERT Motul. L’équipe officielle Suzuki 2021 s’impose magistralement aux 24 Heures Motos pour sa première sortie en piste. Retour sur cette victoire avec ses acteurs.

Le Suzuki Endurance Racing Team n’avait plus gagné au Mans, dans son jardin, depuis sa victoire aux 24 Heures Motos 2015. Ce n’est pas tout à fait le SERT qui gagne en 2021 mais la nouvelle alliance franco-japonaise Yoshimura SERT Motul.

L’expertise technique de Yoshimura Suzuki, vainqueur de quatre éditions des Suzuka 8 Hours, et l’expérience du Suzuki Endurance Racing Team auréolé des 16 titres de Champion du Monde FIM d’Endurance sont à la base de ce succès.

« Yoshimura a beaucoup travaillé pour optimiser la GSX-R1000R, explique Damien Saulnier, team manager Yoshimura SERT Motul. Cela va du remplissage de réservoir au bras oscillant. Nous avons aussi une nouvelle fourche ou de petites bricoles comme des commodos qui facilitent la vie des pilotes. Je suis fier de cette nouvelle association. Nous avions bien vu que nous étions dans le coup. Mais imaginer que nous n’aurions aucun souci durant toute la course, je n’y aurais pas cru. J’ai rarement connu une course idéale comme celle-là. Cela évite d’avoir à prendre des risques pour refaire son retard en piste. »

« C’est une victoire pour Yoshimura, pour le SERT mais aussi pour Suzuki, précise Yohei Kato, directeur technique Yoshimura. Nous avions de la pression sur les épaules mais le succès au 24 Heures Motos récompense notre travail. Cette belle victoire a donc une grande importance. Le SERT nous a donné le numéro 1, le but est clairement de le garder en 2021 sur ce championnat très relevé et valorisant. »

Une première aussi pour les pilotesGregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli n’avaient jamais remporté les 24 Heures Motos. La victoire a donc une valeur particulière.

« Cette victoire est très importante pour nous tous, explique Sylvain Guintoli. C’est la première course pour alliance SERT-Yoshimura et pour moi dans l’équipe. C’était très important de performer tout de suite. Nous savons maintenant que nous sommes compétitifs et on va se faire plaisir toute la saison. Il y a de multiples facteurs déterminants de cette victoire : l’expérience énorme du SERT et celle de Yoshimura qui a développé cette machine sur les 8H de Suzuka depuis 3 ans, les pneus Bridgestone qui ont bien fonctionné. Il y a aussi mes coéquipiers, Gregg et Xavier. Ils ont apporté leur expérience. Ils m’ont aussi beaucoup apporté par leurs conseils car c’était une première pour moi sur 24 heures. Même si j’ai déjà fait plusieurs courses de 8 heures, 24 heures, c’est vraiment différent. Je m’attendais à une course difficile mais c’est très très difficile. Et nous avons eu de bonnes conditions. Gregg et Xavier m’ont dit que c’est encore pire quand il fait froid ou quand il pleut. C’est très éprouvant physiquement et mentalement. Je n’ai pas dormi. J’ai essayé mais ça ne m’a pas réussi. C’est un vrai challenge. L’Endurance demande un vrai partage avec les coéquipiers et l’équipe qui reste debout toute la nuit. Il y a un vrai esprit d’équipe qui m’a beaucoup plu. L’Endurance, ce n’est pas facile et il ne faut rien lâcher. »

Xavier Simeon apprécie également cette cohésion de l’équipe comme un élément de ce succès. « C’est une victoire très importante, car l’équipe était attendue au tournant avec la fusion entre le SERT et Yoshimura et le changement de pneumatiques Bridgestone. Il y avait donc beaucoup de pression sur les épaules de tout le monde et au final, tout s’est super bien passé grâce à l’organisation et l’ambiance incroyable qu’il y a dans le team ». L’arrivée de Sylvain Guintoli fait aussi partie des atouts de l’équipe. « Son meilleur atout, c’est clairement sa vitesse. C’est un attaquant mais il sait où est sa limite. L’Endurance aujourd’hui, c’est vitesse et régularité, et avoir Sylvain comme coéquipier permet de donner un peu plus. »

« C’est un pilote d’expérience qui amène son ressenti, ajoute Gregg Black. C’est intéressant d’entendre ses commentaires, la façon dont il travaille. On se régale ensemble, on ne cherche pas à être le meilleur du team, on veut gagner des courses et c’est chose faite aujourd’hui. La première course de 24 heures est hyper importante. On l’a vu la saison passée avec la victoire au Bol d’Or. Ça rapporte de gros points au championnat et ce sont les autres qui ont la pression. On voulait faire un gros résultat ici, récolter de gros points. Maintenant, on prend un avantage pour le championnat mais il va falloir continuer à pousser. »

Samedi 17 juillet au Portugal, Yoshimura SERT Motul s’élancera pour 12 Hours of Estoril avec 16 points d’avance sur la concurrence.

