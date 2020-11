Le team japonais Champion du Monde FIM d’Endurance 2017-2018 vient de présenter son équipage 2021 à Suzuka. Le pilote japonais Yuki Takahashi rejoint l’Australien Josh Hook et le Français Mike di Meglio au sein du F.C.C. TSR Honda France pour la prochaine saison FIM EWC.

Yuki Takahashi, remarqué en GP250 (5e en 2008) puis en Moto2, a aussi construit son palmarès en championnat japonais Superbike JSB 1000 (5e en 2018) et vient de devenir le premier Champion All Japan Superstock 1000, nouvelle catégorie ouverte en 2020 en championnat japonais.

Mais Yuki Takahashi a surtout un solide palmarès aux Suzuka 8 Hours. Il est monté sur la 3e marche du podium des Suzuka 8 Hours 2010 avec F.C.C. TSR Honda puis il a terminé 2e en 2012 au guidon de la Honda du Toho Racing with Moriwaki. Il a poursuivi avec Moriwaki en terminant régulièrement dans le top10 à Suzuka.

Josh Hook, Champion du Monde FIM EWC 2017-2018 avec F.C.C. TSR Honda France, est monté sur le podium des Suzuka 8 Hours en 2015 et 2017 avec cette équipe japonaise.

Masakazu Fujii, team manager du F.C.C. TSR Honda France« Avant les 24 Heures Motos, Yuki Takahashi a participé à nos tests au Japon. Il n’y avait pas de projet à ce moment-là. Mais pour gagner, il faut toujours avancer et essayer de d’améliorer l’ensemble de l’équipe, les pilotes, la machine et le staff technique. Yuki Takahashi est un très bon pilote dont je comprends et j’apprécie la personnalité. Cela renforce encore notre collaboration Est-Ouest. »