Alors que, dans l'Hexagone, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi la fin du pass vaccinal à la mi-mars , la Ligue professionnelle de football américain (NFL) a décidé de suspendre son protocole Covid-19. Cela comprend notamment les tests obligatoires, le port des masques et la recherche des cas contacts, selon un mémo envoyé aux équipes et obtenu par plusieurs médias.

Toutes les personnes doivent continuer à surveiller quotidiennement l'apparition de symptômes avant d'entrer dans les installations du club

Ad

"Sur la base des tendances actuelles encourageantes, de l'évolution des directives des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), des modifications de la législation des États et des conseils de nos experts respectifs, la NFL et le syndicat des joueurs (NFLPA) sont convenus de suspendre tous les aspects des protocoles relatifs au Covid-19, avec effet immédiat", indique le mémo.

NFL Plus jeune coach vainqueur du Super Bowl, McVay entre dans l'histoire à 36 ans 14/02/2022 À 17:06

Parmi les mesures abandonnées figurent les tests obligatoires pour les joueurs et le personnel, quel que soit leur statut vaccinal. Idem pour le port du masque, sous réserve des réglementations locales.

"Nous continuerons à donner la priorité à la santé et à la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel, comme nous l'avons fait tout au long de la pandémie. S'il y a lieu de réimposer certains aspects des protocoles ou de prendre d'autres mesures, nous travaillerons en étroite collaboration avec les clubs, la NFLPA et nos experts respectifs, ainsi qu'avec les responsables locaux, étatiques et fédéraux de la santé publique en ce sens", est-il ajouté.

La NFL, qui est la première ligue sportive professionnelle à suspendre ses protocoles Covid, a précisé qu'elle continuerait à se conformer aux réglementations locales et étatiques destinées à ralentir la propagation du coronavirus. "Toutes les personnes doivent continuer à surveiller quotidiennement l'apparition de symptômes avant d'entrer dans les installations du club", a toutefois enjoint la Ligue, rappelant que toute personne testée positive devra s'isoler pendant les cinq jours suivants.

NFL Super Bowl et demande en mariage : la Saint-Valentin de rêve pour Rapp 14/02/2022 À 15:33