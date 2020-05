Les Miami Dolphins vont transformer le Hard Rock Stadium en drive-in

NFL - Alors que le doute plane sur le début de la saison 2020 de NFL, les Miami Dolphins vont prochainement proposer un service de drive-in dans leur enceinte, habituellement réservée au football américain.

Couteau suisse. Après avoir accueilli le Masters 1000 de tennis de Miami en 2019, le Hard Rock Stadium, l’antre des Miami Dolphins, doubles vainqueurs du Superbowl en 1972 et 1973, va encore changer de casquette et se mettre au cinéma drive-in. C’est ce qu’ont annoncé mardi les dirigeants de la franchise floridienne hier.

Hôte du dernier Superbowl, remporté par les Chiefs de Kansas City face aux San Francisco 49ers, le stade des Dolphins pourra ainsi accueillir jusqu’à 230 voitures dans sa configuration drive-in. Et du côté des dirigeants, on se satisfait de ce nouveau concept.

"Nous avons passé plusieurs semaines à planifier et réfléchir à une option pour faire sortir les gens en toute sécurité et leur faire profiter de contenus sur les Dolphins, de films et même l'organisation de cérémonies de remise des diplômes", a déclaré Tom Garfinkel, le président des Dolphins et du Hard Rock Stadium. "C'est un besoin humain fondamental de vouloir vivre et célébrer des événements et des expériences en communauté. Nous essayons de fournir des solutions pour tout le monde où ils peuvent être en sécurité, tout en conservant la distanciation physique en même temps."

Une réflexion déjà bien avancée pour préparer le retour de la NFL et des fans

Au cours de la pandémie, et dans l’attente d’une décision de la NFL sur les conditions de reprise des entraînements et in fine du championnat, Garfinkel et les Dolphins ont essayé de repenser l’expérience au stade pour leurs supporters. S’il y a peu de chances de voir des supporters dans les enceintes sportives américaines, les dirigeants floridiens ont planché sur des solutions qui permettraient d’accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs au Hard Rock Stadium tout en respectant les mesures et les consignes sanitaires. Bien loin des 65 000 places que possède l’enceinte certes, mais c’est un début.

