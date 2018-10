NFL: Tom Brady, une 500e passe pour l'histoire

Tom Brady rejoint Peyton Manning (539 pour les Colts et les Broncos entre 1998 et 2015) et Brett Favre (508 pour les Falcons, les Packers, les Jets et les Vikings entre 1991 et 2010), deux légendes au poste de QB, dans le cercle fermé des quarts-arrières à plus de 500 passes décisives. Il a réalisé ce moment fort dans le quatrième quart-temps, lors que le wide receiver Josh Gordon a reçu une passe de 34 yards (environ 31 mètres) pour aller marquer un touchdown, le troisième de Brady dans ce match, dans l'en-but des Colts.

"Un quarterback ne lance pas tout seul, ce sont finalement des récompenses collectives. Pour ce genre de réalisation, d'étape, tout le monde a travaillé vraiment dur, il y a tellement de gens qui ont participé", a modestement souri Brady, 41 ans et 18 saisons sous le maillot des Pats. Brady est considéré comme l'un des tous meilleurs QB de l'histoire avec, notamment, cinq Super Bowls remportés (2001, 2003, 2004, 2014, 2016) et trois titres de meilleur joueur de la saison (2007, 2010, 2017).