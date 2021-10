Mais où s'arrêtera-t-il ? Longtemps, Tom Brady a clamé qu'il se sentait apte à jouer au plus haut niveau jusqu'à 45 ans. Le joueur le plus titré de l'histoire (il a conquis en février dernier son 7e Super Bowl, soit plus à lui seul que n'importe quelle franchise NFL) approche tranquillement de ce cap puisqu'il a soufflé cet été ses 44 bougies. Mais il ne montre toujours aucun signe de fléchissement, à l'image de ce début de saison où Tampa Bay a déjà remporté cinq de ses six premiers matches.

La nuit dernière, le champion en titre est allé s'imposer à Philadelphie (22-28) et dans la NFC, il faudra être fort pour empêcher les Bucs de retourner au Super Bowl. Contre les Eagles, Brady, malgré une blessure au pouce, a livré un début de rencontre presque parfait avec deux touchdowns à la passe sur ses deux premiers drives et 19 de ses 22 premières passes complétées. Il a ensuite connu un peu plus de difficultés, lançant même sa première interception en 227 passes. Mais Papy Tom va très bien, et son équipe aussi.

Si j'arrête, ce sera parce que la vie avec ma famille me manque trop

Il va si bien que, désormais bien installé dans la quarantaine, Brady réalise qu'il pourrait prolonger l'aventure bien au-delà de la barre qu'il s'était initialement fixée. Dans une interview accordée avant le match contre Philadelphie aux journalistes Hannah Storm et Andrea Kremer (Prime Video), la star de Tampa a confié ses certitudes à ce sujet : "Je pense vraiment que je peux jouer aussi longtemps que je le souhaite. Vraiment. Je pourrais réellement jouer jusqu'à 50 ou 55 ans si j'en avais envie."

De quoi donner des sueurs froides à ceux qui sont lassés de le voir cumuler titres et records. Heureusement pour eux, entre pouvoir et vouloir, il y a une différence. Tom Brady ne croit pas qu'il restera aussi longtemps sur les terrains. "Bien sûr, je ne pense pas que je le ferai (jouer jusqu'à 55 ans), a-t-il admis. Mais mon corps ne sera pas le problème. Je pense que si j'arrête, ce sera parce que la vie avec ma famille me manque trop."

Mais ne jamais dire jamais avec Tom Brady, qui a fêté ces jours-ci le 20e anniversaire de son premier touchdown en NFL. Fêtera-t-il le 30e en étant toujours actif ? Peut-être pas. Mais c'est parce qu'il aura choisi sa sortie avant, pas parce que le déclin l'aura poussé dehors. Voilà le message envoyé jeudi soir. Un de plus.

