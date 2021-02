Le quarterback, qui deviendra le plus vieux joueur à disputer un Super Bowl ce week-end, tentera d'étendre son record à sept titres, lui qui a gagné ses six précédents avec les New England Patriots.

"Je pense que je saurai quand il sera temps d'arrêter" , a déclaré Brady, qui a rejoint Tampa Bay l'année dernière. "Je ne sais pas quand ce moment viendra, mais je pense que je saurai et que je comprendrai quand ce sera le cas. Je ne pourrais jamais faire les choses à moitié. Quand je sentirai que je ne peux plus m'engager pour l'équipe alors qu'elle a besoin de moi, ce sera probablement le moment de partir."

"Ma famille a quitté la ville ces six derniers jours et elle ne reviendra pas avant samedi. La maison aura été vide pendant 12 jours, ce qui est la meilleure préparation que j'ai jamais eue", a expliqué Brady qui en profite pour se concentrer sur l'analyse vidéo en vue du match. "Plus j'étudie, plus je regarde, plus je comprends."