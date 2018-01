Blessé à la main, Tom Brady entretient le flou sur sa participation à la finale de conférence

Blessé à la main droite, Tom Brady va-t-il participer à la finale de conférence contre Jacksonville dimanche ? "On va voir", a simplement répondu Brady aux questions des journalistes avant d'entrer sur le terrain d'entraînement, en tenue complète. Plus tôt, son entraîneur Bill Belichick avait refusé d'entrer dans les détails lors de sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

"Nous nous préparons à affronter Jacksonville", a asséné l'emblématique entraîneur des Patriots aux journalistes lui demandant si Brady, 40 ans, sera opérationnel dimanche. A la question de savoir s'il était inquiet pour son joueur-vedette, il a ensuite répondu: "On verra, je ne sais pas, nous sommes vendredi". Brady s'est blessé dans une collision avec un autre joueur mercredi, mais les examens réalisés sur sa main droite, celle avec laquelle il lance le ballon, n'ont pas révélé de fracture.

Il ne s'est pas entraîné mercredi ni jeudi. Brady a remporté le Super Bowl, la finale du Championnat NFL, à cinq reprises, dont la dernière édition, et vise une 8e participation au Super Bowl. Le vainqueur du duel entre New England et Jacksonville sera opposé pour le titre suprême, le 4 février à Minneapolis, à Minnesota ou Philadelphie.